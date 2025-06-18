ВІЙНА В Україні На Львівщині 31-річний мобілізований випав з кузова вантажного авто та сильно травмувався

2025-06-18 11:28

У Львівській області мобілізований чоловік випав з кузова вантажного авто під час перевезення на полігон. Він отримав травми та опинився в лікарні. Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

Зазначається, що до однієї з львівських лікарень без свідомості було доставлено чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою.

Правоохоронці з'ясували, що постраждалий - 31-річний мобілізований з Волинської області. Чоловік отримав поранення вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження". Наразі встановлюються усі обставини подій.

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ВІЙНА В Україні

На Львівщині 31-річний мобілізований випав з кузова вантажного авто та сильно травмувався 2025-06-18 11:28
У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби в памʼять про жертви масованої атаки рашистів 2025-06-17 16:38
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