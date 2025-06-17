ВІЙНА В Україні Нічна атака на Київ: кількість постраждалих цивільних громадян збільшилась

2025-06-17 10:26

Внаслідок російської атаки у Києві вже 114 постраждалих. У Дарницькому районі троє людей загинули, повідомив мер Віталій Кличко в Телеграм.

"Усього до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації", - напиав він.

Також Кличко повідомив, що станом на цей час відомо про трьох загиблих на цей час у Дарницькому районі

При цьому мер не уточнив, чи ця кількість враховується у загальній кількості жертв, яких раніше було 14.

Нагадаємо, у Соломʼянському районі російська ракета знищила цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. За попередніми даними, там загинули 14 осіб. Також раніше повідомлялося про майже 100 постраждалих.

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