ВІЙНА В Україні Олександр Сирський анонсував серйозні зміни у роботі ТЦК у найближчий час

2025-06-23 16:44

Мобілізація в Україні не повинна бути шоком для людей, для цього територіальні центри комплектування мають змінитися, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з журналістами минулого вікенду.

"Я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання президентом України - верховним головнокомандувачем", - передає його слова РБК-Україна.

Головком додав, що в ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Це потрібно для того, щоб військовослужбовці з пораненнями замінили тих, хто не воював.

"ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються. Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників", - заявив Сирський.