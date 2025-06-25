ВІЙНА В Україні Денис Шмигаль закликав бригади оперативно використовувати наявні на рахунках кошти

2025-06-25 08:24

На рахунках бойових бригад залишається до 20 мільярдів гривень, виділених на дрони, ремонти техніки та інші потреби фронту. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав оперативно використовувати ці кошти.

Шмигаль зазначив, що на рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби і закликав до оперативного використання коштів.

"Провели щотижневу координаційну нараду Уряду. Сектор безпеки й оборони. Заслухав інформацію про актуальні потреби. Без деталей. Уряд постійно виділяє кошти безпосередньо бригадам на закупівлю необхідного. На їх рахунках залишаються до 20 млрд грн - ці кошти мають використовуватися оперативно, зокрема на дрони, ремонти авто та інші потреби передової. Міноборони й Мінфін отримали відповідні завдання", - розповів він.

Прем'єр також розповів, що загальна потреба у зовнішньому фінансування цього року становить 39,3 млрд доларів. На сьогодні вже залучено понад 20 млрд доларів, з яких 15,8 млрд доларів за механізмом Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), 3,7 млрд доларів від Європейського Союзу, та майже 400 млн доларів від МВФ, 50 млн доларів від Світового банку.

"Є домовленості, щоб повністю закрити фінансові потреби на цей рік. Обговорили фінансування держбюджету, потреби та домовленості з партнерами на 2026 рік. Перед Мінфіном поставлені відповідні завдання", - додав він.