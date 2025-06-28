ВІЙНА В Україні Німеччина надасть Україні 100 млн євро для запуску серійного виробництва ударних безпілотників

2025-06-28 16:45

Німеччина надасть Україні понад 100 мільйонів євро для запуску серійного виробництва українських ударних безпілотників Ан-196, здатних вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на власні джерела.

Мова про фінансування "тризначної мільйонної суми" - німецький уряд планує вкласти кошти у створення кількох сотень дронів глибокого ураження.

За інформацією джерел, Україна отримає повну підтримку у виробництві новітніх ударних систем, зокрема в сегменті дронів-камікадзе.

Ан-196, також відомий як Лютий, - безпілотник, здатний нести бойову частину вагою до 75 кг на відстань понад 2000 км. Його розробку розпочали в жовтні 2022 року в межах проєкту Укроборонпрому.

Європейські експерти відзначають, що такі інвестиції - частина ширшої стратегії ЄС щодо інтеграції України у спільну оборонну промисловість.

subscriber subscriber

Еще по теме

Норвезький техногігант допоможе Україні у розробці та виробництві потужних надводних дронів

2025-06-28 10:31

Австралія перекине до Європи літак сучасний дальнього радіолокаційного виявлення

2025-06-28 08:28

Кая Каллас заявила, що Євросоюз вже на 80% виконав річний план поставки снарядів Україні

2025-06-26 08:26

Нідерланди оголосили про виділення нового значного пакета військової допомоги для України

2025-06-25 16:47

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Німеччина надасть Україні 100 млн євро для запуску серійного виробництва ударних безпілотників

2025-06-28 16:45

Норвезький техногігант допоможе Україні у розробці та виробництві потужних надводних дронів

2025-06-28 10:31

Австралія перекине до Європи літак сучасний дальнього радіолокаційного виявлення

2025-06-28 08:28

Північна Корея може направити на росію нове "гарматне м'ясо" в обмін на технології

2025-06-27 10:27
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Німеччина надасть Україні 100 млн євро для запуску серійного виробництва ударних безпілотників 2025-06-28 16:45
Норвезький техногігант допоможе Україні у розробці та виробництві потужних надводних дронів 2025-06-28 10:31
Австралія перекине до Європи літак сучасний дальнього радіолокаційного виявлення 2025-06-28 08:28
Північна Корея може направити на росію нове "гарматне м'ясо" в обмін на технології 2025-06-27 10:27