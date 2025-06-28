ВІЙНА В Україні Німеччина надасть Україні 100 млн євро для запуску серійного виробництва ударних безпілотників

2025-06-28 16:45

Німеччина надасть Україні понад 100 мільйонів євро для запуску серійного виробництва українських ударних безпілотників Ан-196, здатних вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на власні джерела.

Мова про фінансування "тризначної мільйонної суми" - німецький уряд планує вкласти кошти у створення кількох сотень дронів глибокого ураження.

За інформацією джерел, Україна отримає повну підтримку у виробництві новітніх ударних систем, зокрема в сегменті дронів-камікадзе.

Ан-196, також відомий як Лютий, - безпілотник, здатний нести бойову частину вагою до 75 кг на відстань понад 2000 км. Його розробку розпочали в жовтні 2022 року в межах проєкту Укроборонпрому.

Європейські експерти відзначають, що такі інвестиції - частина ширшої стратегії ЄС щодо інтеграції України у спільну оборонну промисловість.