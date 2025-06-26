ВІЙНА В Україні СБУ затримала 19-річного агента ворожих спецслужб, який намагався підірвати нацгвардійця в Києві

2025-06-26 13:35

СБУ та Нацполіція затримали 19-річного агента російських спецслужб, який намагався підірвати нацгвардійця в Києві, заманивши його на фіктивне побачення. Про це інформує пресслужба СБУ.

Одним із завдань агента була ліквідація військового Національної гвардії у Києві.

Для цього він заманив українського воїна в один із столичних дворів під виглядом "побачення" із дівчиною з "чата для знайомств".

Коли військовий прибув на локацію, росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій у скутері, припаркованому поруч із "місцем побачення". Військовий не постраждав.

Як з'ясувалося, агентом виявився 19-річний мешканець Київщини, який шукав "легких заробітків".

Фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП, і доправив його до місця теракту.

Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим – підготовка нового теракту.

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ВІЙНА В Україні

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