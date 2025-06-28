ВІЙНА В Україні Австралія перекине до Європи літак сучасний дальнього радіолокаційного виявлення

2025-06-28 08:28

Австралія розширить співпрацю з Північноатлантичним альянсом, зокрема направляючи до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail і близько 100 військовослужбовців для підтримки України. Про це інформує news.com.au.

"Ми щойно завершили дуже успішний саміт у Гаазі. Ми змогли оголосити, що в серпні відправимо до Польщі літак E-7 Wedgetail на тримісячну ротацію, який допоможе підтримати Україну в її боротьбі з росією", - зазначив міністр оборони Австралії Річард Марлз під час саміту НАТО.

Він додав, що літак супроводжуватимуть близько 100 австралійських військовослужбовців.

Розгортання є частиною ширшої угоди між Австралією та країнами НАТО щодо поглиблення співпраці в оборонно-промисловому секторі.

На платформі Х Марлз наголосив, що Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України.

Міністр також зауважив, що події в Європі мають прямий вплив на індо-тихоокеанський регіон, де Австралія реалізує свою стратегічну політику.

"Те, що відбувається тут, у Європі, впливає на стратегічний ландшафт Індо-Тихоокеанського регіону. Саме тому ця зустріч є настільки важливою".

Австралія вже надала Україні понад 1,5 млрд доларів військової й гуманітарної допомоги та перебуває у списку "недружніх країн" росії.