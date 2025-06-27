ВІЙНА В Україні Північна Корея може направити на росію нове "гарматне м'ясо" в обмін на технології

2025-06-27 10:27

Північна Корея може направити на росію додаткові війська для участі у війні проти України до кінця літа. Про це інформує Reuters.

Так, Національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї вважає, що росія може готуватися до масштабного наступу в Україні в липні або серпні. Про це повідомив журналістам член парламенту країни Лі Сон Гвон після закритого брифінгу.

"Додаткове розгортання може відбутися вже в липні або серпні", - сказав Лі, додавши, що як підставу для своєї оцінки NIS посилається на нову підготовку військ Північною Кореєю.

За інформацією Сеула, в обмін на постачання Північною Кореєю артилерійських боєприпасів і ракет на росії Пхеньян, імовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет.