ВІЙНА В Україні Норвезький техногігант допоможе Україні у розробці та виробництві потужних надводних дронів

2025-06-28 10:31

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace підписала угоду з українським партнером щодо розробки та виробництва надводних безекіпажних суден, повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Виробництво базуватиметься в Україні. Очікується, що безекіпажні судна відіграють "критично важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію і нейтралізувати російський флот у Чорному морі".

Окрім цього прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон та глава МЗС країни Вінстон Пітерс напередодні саміту НАТО в Гаазі цього тижня оголосили про новий пакет підтримки України у розмірі понад 9,4 млн доларів США.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Німеччина надасть Україні 100 млн євро для запуску серійного виробництва ударних безпілотників

2025-06-28 16:45

Австралія перекине до Європи літак сучасний дальнього радіолокаційного виявлення

2025-06-28 08:28

Кая Каллас заявила, що Євросоюз вже на 80% виконав річний план поставки снарядів Україні

2025-06-26 08:26

Нідерланди оголосили про виділення нового значного пакета військової допомоги для України

2025-06-25 16:47

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Німеччина надасть Україні 100 млн євро для запуску серійного виробництва ударних безпілотників

2025-06-28 16:45

Норвезький техногігант допоможе Україні у розробці та виробництві потужних надводних дронів

2025-06-28 10:31

Австралія перекине до Європи літак сучасний дальнього радіолокаційного виявлення

2025-06-28 08:28

Північна Корея може направити на росію нове "гарматне м'ясо" в обмін на технології

2025-06-27 10:27
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Німеччина надасть Україні 100 млн євро для запуску серійного виробництва ударних безпілотників 2025-06-28 16:45
Норвезький техногігант допоможе Україні у розробці та виробництві потужних надводних дронів 2025-06-28 10:31
Австралія перекине до Європи літак сучасний дальнього радіолокаційного виявлення 2025-06-28 08:28
Північна Корея може направити на росію нове "гарматне м'ясо" в обмін на технології 2025-06-27 10:27