ВІЙНА В Україні Норвезький техногігант допоможе Україні у розробці та виробництві потужних надводних дронів

2025-06-28 10:31

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace підписала угоду з українським партнером щодо розробки та виробництва надводних безекіпажних суден, повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Виробництво базуватиметься в Україні. Очікується, що безекіпажні судна відіграють "критично важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію і нейтралізувати російський флот у Чорному морі".

Окрім цього прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон та глава МЗС країни Вінстон Пітерс напередодні саміту НАТО в Гаазі цього тижня оголосили про новий пакет підтримки України у розмірі понад 9,4 млн доларів США.