Життя В Україні помітно знизилось споживання електроенергії на початку нового робочого тижня

2025-07-01 11:30

В Україні знизилось споживання електроенергії на початку нового робочого тижня, повідомило Укренерго .

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Станом на 9:30, воно було на 3,1% нижчим, ніж попереднього робочого дня - у п’ятницю, 27 червня. Причина таких змін - встановлення ясної погоди майже на всій території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі", - йдеться у повідомленні.

За словами енергетиків, враховуючи погодні умови - сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - попросили в Укренерго і нагадали, що тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах після російських атак.