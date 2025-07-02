Життя У Києві червень 2025 став одним з найхолодніших місяців літа за всю історію спостережень

2025-07-02 10:29

У Києві середня температура повітря у червні становила 19,1 °С - це на 0,4 °С нижче кліматичної норми. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

"Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря червня у Києві склала 19,1 °С, що нижче кліматичної норми на 0,4 °С", - зазначили у повідомленні.

Зокрема найхолодніше було 11 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,9 °С. Тоді як найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +31,6 °С.

Нагадаємо, вже на початку липня в Україні очікується припинення дощів. Втім, не надмірну спеку не варто очікувати.

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