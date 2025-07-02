ВІЙНА В Україні З початку року втрати ворожої армії в Україні перевищили 230 тисяч солдлат та офіцерів

2025-07-02 11:28

За перше півріччя поточного року санітарні та незворотні втрати особового складу армії рф в Україні склали 230 180 чоловік, що умовно становить 19 дивізій, повідомило Міноборони.

Так, з початку року рашисти втратили 1311 танків та 2885 бронемашин, що умовно становить 42 танкових батальйони. Найбільше танків росіяни втратили у лютому – 331 одиницю, а найбільше бронемашин у січні і березні – по 610 та 607 одиниць.

З початку року було знищено та пошкоджено 21021 одиницю автомобільної техніки окупантів. Найбільше втрат ворог поніс у квітні – ЗСУ знищили 4104 одиниці автотранспорту. Для порівняння: за увесь 2024 рік росіяни втратили 22000 автомобілів та автоцистерн.

Також Сили оборони продовжують успішну контрбатарейну боротьбу. У першому півріччі було знищено або пошкоджено 8222 одиниці ворожих артсистем.

"Попри намагання світової спільноти змусити рф сісти за стіл переговорів та укласти бодай тимчасове перемир’я, спостерігається тенденція до збереження великої кількості боєзіткнень: в червні їх кількість становила – 5 304. А загалом за пів року відбулось понад 28 273 бойових зіткнення", – додали в Міноборони.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Фейсбук, що лише за червень загальні втрати окупантів у живій силі склали 32420 осіб.

"За місяць, уражено 111 танків, 272 бойові броньовані машини, 1 227 артсистем, 26 РСЗВ, 17 засобів ППО, 3 371 одиницю автомобільної та 18 одиниць спеціальної техніки, а також 4 574 БПЛА оперативно-тактичного рівня", – написв він.

Також Сирський нагадав, що триває ураження різних важливих об'єктів росіян, як то склади боєприпасів, аеродроми, підприємства ВПК, які знаходяться далеко від лінії бойового зіткнення.