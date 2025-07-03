ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-07-03 14:37

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 185 боєзіткнень, 58 з них - на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні 3 липня.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох артилерійських засобах російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник минулої доби завдав 9 авіаційних ударів, загалом скинув 19 керованих авіаційних бомб, та здійснив 360 артилерійських обстрілів, зокрема 19 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак загарбників. Оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Рідкодуб, Торське, Греківка, Григорівка, Зелена Долина, Ямполівка, Карпівка, Колодязі та в напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього й Нового Миру.

На Сіверському напрямку воїни успішно зупинили три атаки противника у бік Федорівки та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки. На Покровському напрямку захисники зупинили 58 штурмових дій росіян в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в бік Володимирівки, Новопавлівки, Разіного, Молодецького.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко. На Гуляйпільському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Оріхівському напрямку російські війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського. На Придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

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