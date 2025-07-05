ВІЙНА В Україні Швеція передала пакет допомоги у 590 мільйонів на зміцнення кібербезпеки України

2025-07-05 14:36

Швеція виділила понад 590 мільйонів гривень на кібербезпеку України в межах міжнародної ініціативи Талліннського механізму. Кошти спрямують на модернізацію ІТ-інфраструктури. Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

"Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete виділяє новий пакет допомоги в межах Талліннського механізму - міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості", - зазначили у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов.

Лише за 2024 рік понад 2 000 кібератак здійснили на публічний сектор і держоргани. У Мінцифри додали, що завдяки підтримці Sida реалізовуватимуть проєкти, щоб "цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов".

Фінансування Sida безпосередньо надходитиме через Estonian Centre for International Development - урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проєктів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.