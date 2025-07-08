ВІЙНА В Україні Вінницький ТЦК спростував власний допис стосовно зміни локацій прийому громадян

2025-07-08 10:26

Вінницький ТЦК спростував власний допис стосовно інших локацій прийому громадян. У центрі пояснили, що інформації була змінена внаслідок стороннього втручання.

Заходи мобілізації тривають відповідно до плану.

Зауважується, що три години тому на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки за юридичною адресою. Втім, у пресслужбі пояснили, що інформація, викладена в ньому, була відредагована внаслідок стороннього втручання.

"З огляду на напружену ситуацію в країні наразі вживаються заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів, які агресор спрямовує проти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Задля убезпечення життя і здоров'я цивільних громадян особовий склад Вінницького ОТЦК та СП був розосереджений", - додали у повідомленні.

Наголошується, що прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань здійснюється у штатному режимі безперервно.

У центрі офіційно повідомили, що до адрес прийому громадян, попередньо вказаних у соцмережах та медіа, Вінницький ОТЦК та СП жодного стосунку не має.