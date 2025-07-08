ВІЙНА В Україні Рашисти запустили фейкові боти у популярних месенджерах для збору місць розташування будівель ТЦК

2025-07-08 14:45

Центр протидії дезінформації попередив про нову  кампанію рашистів, спрямовану на дестабілізацію мобілізації в Україні.

Так, у межах цієї кампанії ворожі канали поширюють Telegram-бота, в який нібито можна скинути координати будівель міських або територіальних ТЦК та СП.

Це відбувається на тлі низки ударів по центрах комплектування в різних регіонах України, що свідчить про скоординовану спробу росії дестабілізувати процес мобілізації та посіяти паніку серед населення.

"Також ці Telegram-боти - ще один спосіб ворожих пропагандистів зібрати особисту інформацію про людей з метою подальшого тиску й шантажу", - додали у повідомленні.

У Центрі застерегли у жодному разі не взаємодіяти з такими ворожими програмами та повідомляти про них компетентним органам.

 

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