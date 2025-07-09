Спорт Зірковий півзахисник збірної Хорватії Іван Ракітич завершив кар'єру футболіста

2025-07-09 09:35

Колишній знаковий півзахисник збірної Хорватії Іван Ракітич завершив кар'єру футболіста.

37-річний гравець прокоментував своє рішення.

"Дорогий футболе. Ти був частиною мого життя з самого першого дня. Від полів Меліна, мого рідного міста у Швейцарії, до найбільших стадіонів світу, ти завжди був поруч.

Футбол дав мені більше, ніж я коли-небудь мріяв. Дав друзів, емоції, радість і сльози, дав ціле життя. А тепер час прощатися. Навіть якщо я піду з футболу, футбол ніколи не піде від мене".

Останнім клубом у кар'єрі Ракітича був Хайдук. До цього Іван грав за Базель, Шальке, Севілью, Барселону та Аль-Шабаб.

За кар'єру футболіст вигравав Лігу чемпіонів (2015) і двічі Лігу Європи (2014, 2023). Чотири рази ставав чемпіоном Іспанії та володарем Кубка Іспанії, а також був переможцем клубного чемпіонату світу.

У складі збірної Хорватії Ракітич провів 106 матчів, у складі якої став срібним призером чемпіонату світу.