Економіка Банкір Євген Березовський: Мікрокредитування в Азії переходить у фазу зрілості

2025-07-08 15:06

Мікрофінансовий сектор в Азії, зокрема в Індії та Південно-Східній Азії, переживає тектонічний зсув. Банкіри спостерігаємо перехід від експансивного зростання до фази стійкого, структурно зрілого розвитку. І це добрий сигнал як для інвесторів, так і для самих позичальників, говорить банкір та фінансист Євген Березовський.

За словами експерта, ключовим сигналом для ринку стало нещодавнє рішення Резервного банку Індії (RBI) знизити поріг кваліфікаційних активів для небанківських мікрофінансових установ (NBFC-MFI) з 75% до 60%. Цей крок дозволяє гравцям диверсифікувати портфелі та зменшити концентраційні ризики.

«Це водночас визнання зрілості сектору й запрошення до відповідальності. Як зазначив заступник голови RBI, епоха дешевої експансії минула. Тепер критично важливо покращити якість обслуговування клієнтів, знизити завищені ставки та забезпечити прозорість операцій,»— додав Євген Березовський, посилаючись на виступ регулятора у червні 2025 року.

Тим часом, за даними звітів, мікрофінансові портфелі в Індії за останній рік скоротилися на 14%. Основною причиною стало погіршення якості активів та зростання прострочень, особливо у сільських районах.

"Це болісне, але необхідне коригування. Перегрів ринку, низькі бар’єри входу та надмірне боргове навантаження призвели до циклів надмірного кредитування. Нині ринок шукає баланс між інклюзивністю та стабільністю", - говорить банкір Євген Березовський.

На думку фінансового експерта, ключовим драйвером нового зростання стане цифровізація: автоматизація скорингу, альтернативні дані, інтеграція штучного інтелекту та ESG-фільтрів у процеси кредитування.

«Фінансова інклюзія у 2025 році — це вже не просто доступ до кредиту. Це доступ до розумного, справедливого та персоналізованого фінансового сервісу. Ми бачимо, як у країнах АСЕАН та Південної Азії набирають обертів цифрові платформи, мікрофінтех-стартапи та співпраця з e‑commerce‑екосистемами», - говорить фінансист Євген Березовський.

На його думку, азійський ринок мікрофінансування вступає у фазу глибокої трансформації. Інвесторам варто робити ставку на стійкі бізнес-моделі, цифрову інфраструктуру та партнерства, а не лише на агресивне зростання. За словами Березовського, «той, хто зараз правильно обере стратегію, визначить обличчя інклюзивних фінансів Азії на найближче десятиліття».

Нагадаємо, в Україні ринок мікрокредитів суттєво провалився після початку повномасштабного вторгнення. Однак зараз кількість позик знову росте. За даними компанії Opendatabot, за минулий рік середня сума мікропозики виросла на 28%: з 4 830 гривень у 2023-му до 6 190 грн у 2024-му.

Регулятором ринку споживчих кредитів є Національний банк України. Там вже кілька років працюють над тим, щоб побороти діяльність колекторів, а у 2023-му суттєво змінилися правила споживчого кредитування. Зараз процентна ставка на день становить до 1% від суми кредиту, раніше це могло бути 5% на день, відповідно, понад 1500% річних. Для цього обмеження Рада ухвалила спеціальний закон у 2023 році.

Згідно з інформацією від Національного банку, сьогодні в Україні зареєстровані близько 500 фінансових компаній, що надають мікрокредити. З них реально кредитують фізичних осіб близько 50.