ВІЙНА В Україні СБУ оперативно знайшла та ліквідувала вбивць полковника СБУ Івана Воронича в Києві

2025-07-14 10:27

Співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, котрі за завданням фсб здійснили убивство полковника СБУ Івана Воронича в Києві. Про це повідомив голова спецслужби Василь Малюк.

Спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ.

"Агентурно-бойова група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!", - зазначив генерал-лейтенант.

 За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб - чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом росіянин передав кілерам координати схрону пістолета з глушником.

Здійснивши убивство полковника, кілери намагалися "залягти на дно". Втім, співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині.

Правоохоронці провели спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи рф стали чинити опір, тож були ліквідовані.

Малюк окремо подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Нацполіції.

Він наголосив, що ефективна протидія російським спецслужбам - ключовий напрямок діяльності для Служби безпеки. Зокрема, СБУ діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території нашої держави.

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