ВІЙНА В Україні Україна повернула з тимчасово окупованої Херсонщини підлітка, якого ворог хотів примусово мобілізувати

2025-07-14 11:33

На підконтрольну територію України вдалося повернути ще одного підлітка з окупованої Херсонщини. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Останні роки 17-річний хлопець провів у селі під постійним тиском і погрозами з боку окупантів. З кожним днем ситуація ставала небезпечнішою, особливо через наближення його повноліття та ризик примусового призову", - зазначив Прокудін.

Безпечний маршрут виїзду вдалося організувати завдяки роботі команди Української мережі за права дитини та ініціативі Bring Kids Back UA.

Нині хлопець перебуває на вільній українській землі та отримує всю необхідну допомогу.

Також зауважується, що з початку року на підконтрольну Україні територію вже повернули 89 дітей.