ВІЙНА В Україні На Київщині зловили працівника суду на вимаганні хабаря за допомогу в оновленні облікових даних у ТЦК

2025-07-15 11:30

На Київщині повідомили про підозру працівнику одного зі столичних судів за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний розповідав іншим працівникам суду, які отримували виклики до ТЦК для уточнення облікових даних, що може допомогти пройти усі необхідні процедури та стати на військовий облік. При цьому чоловік гарантував, що з його допомогою колег не мобілізують одразу після оформлення усіх документів.

Вартість "допомоги" підозрюваний оцінив у 4000 доларів. Водночас, одному з колег фігурант справи пообіцяв у найкоротші терміни допомогти оновити військово-облікові дані та отримати військово-обліковий документ у ТЦК, але без присутності колеги.

Після отримання частини суми та документів від колеги "помічник" повідомив, що вартість послуги зросла та становить 5900 доларів США. Ці кошти передавались частинами під контролем правоохоронних органів.

Під час отримання останньої частини обумовленої суми чоловіка затримали. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з конфіскацією майна.