ВІЙНА В Україні На Київщині зловили працівника суду на вимаганні хабаря за допомогу в оновленні облікових даних у ТЦК

2025-07-15 11:30

На Київщині повідомили про підозру працівнику одного зі столичних судів за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний розповідав іншим працівникам суду, які отримували виклики до ТЦК для уточнення облікових даних, що може допомогти пройти усі необхідні процедури та стати на військовий облік. При цьому чоловік гарантував, що з його допомогою колег не мобілізують одразу після оформлення усіх документів.

Вартість "допомоги" підозрюваний оцінив у 4000 доларів. Водночас, одному з колег фігурант справи пообіцяв у найкоротші терміни допомогти оновити військово-облікові дані та отримати військово-обліковий документ у ТЦК, але без присутності колеги.

Після отримання частини суми та документів від колеги "помічник" повідомив, що вартість послуги зросла та становить 5900 доларів США. Ці кошти передавались частинами під контролем правоохоронних органів.

Під час отримання останньої частини обумовленої суми чоловіка затримали. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

subscriber subscriber

Еще по теме

Вінницький ТЦК спростував власний допис стосовно зміни локацій прийому громадян

2025-07-08 10:26

Справу начальника Бучанського ТЦК і підпільного мільйонера передали до суду: що зараз відомо

2025-06-24 10:26

Олександр Сирський анонсував серйозні зміни у роботі ТЦК у найближчий час

2025-06-23 16:44

На Прикарпатті затримано чиновника ТЦК, який за гроші знімав з обліку мобілізованих

2025-06-03 12:27

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

На Дніпровщині викрали майже 7 млн грн, виділених на реконструкцію укриттів у школах

2025-07-15 13:35

На Київщині зловили працівника суду на вимаганні хабаря за допомогу в оновленні облікових даних у ТЦК

2025-07-15 11:30

Відновлення України: підписано вже угод та меморандумів на понад 13 млрд євро

2025-07-15 08:24

Україна повернула з тимчасово окупованої Херсонщини підлітка, якого ворог хотів примусово мобілізувати

2025-07-14 11:33
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

На Дніпровщині викрали майже 7 млн грн, виділених на реконструкцію укриттів у школах 2025-07-15 13:35
На Київщині зловили працівника суду на вимаганні хабаря за допомогу в оновленні облікових даних у ТЦК 2025-07-15 11:30
Відновлення України: підписано вже угод та меморандумів на понад 13 млрд євро 2025-07-15 08:24
Україна повернула з тимчасово окупованої Херсонщини підлітка, якого ворог хотів примусово мобілізувати 2025-07-14 11:33