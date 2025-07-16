ВІЙНА В Україні Україна почала вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення і виробництва протипіхотних мін

2025-07-16 13:34

Рада ухвалила закон, яким тимчасово зупиняється дія для України Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що документ ухвалено з огляду на потребу зміцнення обороноздатності країни в умовах повномасштабної збройної агресії рф, яка триває з 2022 року.

Згідно пояснювальній записці до законопроекту, Україна, реалізуючи своє невід’ємне право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, змушена вдатися до перегляду своїх міжнародно-правових зобов’язань задля захисту територіальної цілісності та суверенітету.

Однією з причин такого рішення є асиметричність умов: російська федерація не є учасницею Конвенції 1997 року, що створює переваги для агресора та обмежує можливості України щодо ефективного захисту, зокрема в сфері інженерного загородження.

Дія Конвенції буде зупинена для України до повного припинення збройної агресії росії. Підставою для цього кроку стало положення статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, яке допускає зупинення міжнародних зобов’язань у разі виникнення обставин, що радикально змінюють ситуацію, в якій було укладено договір.

Після набрання чинності законом Україна офіційно повідомить про зупинення дії Конвенції держав-учасниць, депозитарія документа та Раду безпеки ООН. Цей крок також відкриває можливість для отримання Україною додаткової військово-технічної допомоги від держав, які не є учасниками конвенції, а також для розширення арсеналу оборонних засобів, необхідних для стримування противника.

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