Життя Рівень споживання електроенергії в Україні стабілізувався і відповідає сезонним показникам

2025-07-18 16:44

Станом на середину липня споживання електроенергії в Україні стабілізувалося і відповідає сезонним показникам. Про це повідомило Укренерго.

Вказано, що станом на 9:30 енергоспоживання було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня – в понеділок. При цьому добовий максимум споживання був на 2,9% вищим, ніж наприклад у п’ятницю, 11 липня.

"Причина – підвищення температури повітря у західних та центральних областях, порівняно з минулим тижнем", – йдеться у підомленні.

Енергетики зазначають, що, враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період максимально ефективної роботи сонячних електростанцій.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 14:00", – просять в Укренерго.