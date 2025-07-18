ВІЙНА В Україні В Одеській області СБУ вдалося попередити масштабну диверсію

2025-07-18 13:30

В Одеській області вдалося попередити масштабну диверсію, яку готували агенти російської фсб, повідомляє СБУ.

Ворожими агентами виявилися 29-річний місцевий житель і його 56-річна поплічниця.

"Завданням фігурантів було встановити наявність вибухонебезпечних мінеральних добрив на місцевому транзитному складі. У разі "позитивної відповіді" від інформаторів, рашисти збиралися завдати по об’єкту ракетний удар, який мав спричини масштабні руйнування", – йдеться у повідомленні.

З метою виконання завдання інформатор ФСБ влаштувався різноробочим у порт і почав відстежувати прибуття морських вантажів. Він виявив резервуари із селітрою і доповів про це куратору, відправши йому координати.

Згідно з оприлюдненою СБУ перепискою агента і куратора, мова йшла про 2790 тонн селітри. Але українська спеслужба затримала зрадника і провела заходи для убезпечення портової інфраструктури. З місця потенційного удару рашистів було вивезено весь обсяг селітри.

Також було затримано спільницю агента. Вона на своєму авто возила фігуранта на "тестові завдання" ворога – на підпали релейних шаф Укрзалізниці.

Під час обшуків у агентів знайшли докази роботи на росіян, а також гранати.

Обом фігурантам повідомили про підозру у державній зраді (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.