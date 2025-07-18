ВІЙНА В Україні Міноборони України спростило правила використання безпілотників під час війни

2025-07-18 14:39

Міноборони України спростило правила використання безпілотників під час війни, скасувавши серію застарілих вимог. Зокрема, зміни затвердили до чотирьох основних наказів. Вони діятимуть під час воєнного стану та ще три місяці після його завершення. Про це відомство повідомило на своєму сайті.

Тепер скасовано більшість бюрократичних процедур для операторів дронів:

не застосовуються обов’язкові правила виконання польотів для дронів разового використання, а також для апаратів класу "мікро" (до 2 кг, наприклад Mavic 3) та "міні" (до 15 кг, типу DJI Matrice 300);

немає потреби вносити більшість БпАК (безпілотний авіаційний комплекс) до державного реєстру повітряних суден;

скасовано льотно-лікарську експертизу для операторів дронів І класу - тепер допуск надає командир частини;

правила медичного забезпечення польотів не поширюються на екіпажі безпілотників І класу.

Заступник міністра оборони Валерій Чуркін зазначає: оновлення дозволяють військовим швидше застосовувати сучасні технології без зайвої бюрократії.

Керівниця Офісу змін МОУ Юлія Марушевська наголосила, що попередні правила були ухвалені до повномасштабної війни і не відповідали сучасним реаліям, а деякі навіть створювали ризики, наприклад, обов’язок розміщувати контактні дані операторів на дронах.

Оновлення підготували МОУ разом з Головним управлінням державної авіації та Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ.