Політика У Зеленського впевнені, що Дональд Трамп зможе завершити війну в Україні до кінця 2025 року

2025-07-18 08:26

Президент США Дональд Трамп зможе завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю подкасту газети The Times The General and The Journalist.

За його словами, тільки економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора Володимира Путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.

Трамп дійсно може завершити війну в Україні "до кінця цього року", якщо виконає свою погрозу запровадити значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ, запевнив Єрмак.

За словами радника українського президента Володимира Зеленського, загроза вторинних санкцій спрацює. Вона також тиснутиме на Китай та Індію - двох найбільших імпортерів викопного палива в Росії - щоб вони наполягали на угоді, аби уникнути власних нових торговельних війн з Білим домом.

Нині, згідно з планом Трампа, якщо за 50 днів не буде укладено мир в Україні, то мита у розмірі 100% стягуватимуться з товарів, що імпортуються до США з будь-якої країни, яка імпортує будь-які товари з Росії.