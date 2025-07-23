Новий прем'єр Юлія Свириденко заявила, що проблема корупції в Україні занадто перебільшена

Проблема корупції в Україні надто роздувається всередині українського суспільства та деяких соціальних групах. Про це заявила новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg.
Чиновниця нагадала результати опитування, згідно з якими, хоч переважна більшість українців вважають корупцію вельми поширеною, та набагато менше людей справді натрапляють на такі випадки в реальності.
"Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається", - сказала прем'єр-міністр.
За її словами, зовнішні спостерігачі "оцінюють Україну за іншими критеріями".
Вона також захистила рішення уряду відхилити кандидатуру на пост глави Бюро економічної безпеки, попри те, що цього вимагали МВФ і Європейська комісія. На додачу, кандидата було затверджено конкурсною комісією.
Кабінет міністрів, за її словами, "діяв відповідно до встановлених процедур". За її словами після обрання кандидатури конкурсною комісією, уряд проголосував колегіально і відправив рішення назад до комісії.