Політика Новий прем'єр Юлія Свириденко заявила, що проблема корупції в Україні занадто перебільшена

2025-07-23 10:29

Проблема корупції в Україні надто роздувається всередині українського суспільства та деяких соціальних групах. Про це заявила новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg.

Чиновниця нагадала результати опитування, згідно з якими, хоч переважна більшість українців вважають корупцію вельми поширеною, та набагато менше людей справді натрапляють на такі випадки в реальності.

"Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається", - сказала прем'єр-міністр.

За її словами, зовнішні спостерігачі "оцінюють Україну за іншими критеріями".

Вона також захистила рішення уряду відхилити кандидатуру на пост глави Бюро економічної безпеки, попри те, що цього вимагали МВФ і Європейська комісія. На додачу, кандидата було затверджено конкурсною комісією.

Кабінет міністрів, за її словами, "діяв відповідно до встановлених процедур". За її словами після обрання кандидатури конкурсною комісією, уряд проголосував колегіально і відправив рішення назад до комісії.