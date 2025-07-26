Світ В ЄС запроваджують штрафи для батьків, які забирають дітей з дитячих садків із запізненням

2025-07-26 09:32

У баварському місті Фельбург запроваджують штрафи для батьків, які регулярно забирають своїх дітей з дитячих садків із запізненням.Про це повідомляє BILD.

Від 1 вересня за кожні 15 хвилин після офіційного завершення роботи закладу доведеться платити 10 євро.

Рішення стосується всіх форм дошкільних установ -як ясел, так і дитячих садків. Ініціатива виникла після скарг працівників садочка Rappelkiste, які заявили, що змушені затримуватися на роботі до пів години після офіційного завершення зміни - без додаткової оплати.

Нові правила встановлюють чіткий графік: з понеділка по четвер дитсадки працюватимуть до 16:00, а в п’ятницю - до 15:00. Після двох попереджень за запізнення на батьків накладатиметься штраф. Рішення міської ради ухвалили одноголосно.