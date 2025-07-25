Політика Дональд Трамп підтвердив угоду з ЄС про забезпечення України сучасним озброєнням та боєприпасами

2025-07-25 09:29

США і ЄС уклали угоду, що передбачає: останній буде оплачувати 100% вартості всієї американської зброї та обладнання. Потім їх розподілятимуть і відправлятимуть більшу частину в Україну. Про це заявив голова Білого дому Дональд Трамп під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні .

Він зазначив, що згідно із домовленістю США будуть відправляти зброю до Євросоюзу, а потім країни-члени блоку самі її розподілять і більша частина піде на потреби ЗСУ.

"Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми збираємося відправити (зброю) їм, а вони розподілять обладнання, яке ми відправимо. Чесно кажучи, так і мало бути ще три роки тому", - стверджує Трамп.

Як відомо, 23 липня США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів.