Політика Дональд Трамп підтвердив угоду з ЄС про забезпечення України сучасним озброєнням та боєприпасами

2025-07-25 09:29

США і ЄС уклали угоду, що передбачає: останній буде оплачувати 100% вартості всієї американської зброї та обладнання. Потім їх розподілятимуть і відправлятимуть більшу частину в Україну. Про це заявив голова Білого дому Дональд Трамп під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні .

Він зазначив, що згідно із домовленістю США будуть відправляти зброю до Євросоюзу, а потім країни-члени блоку самі її розподілять і більша частина піде на потреби ЗСУ.

"Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми збираємося відправити (зброю) їм, а вони розподілять обладнання, яке ми відправимо. Чесно кажучи, так і мало бути ще три роки тому", - стверджує Трамп.

Як відомо, 23 липня США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лідери Китаю та Євросоюзу проведуть в Пекіні саміт, присвячений 50-й річниці встановлення дипвідносин

2025-07-22 12:27

США випустили перший бойовий безпілотник LUCAS, який є американським аналогом іранського Shahed-136

2025-07-19 16:45

Рішення Трампа дати рашистам на роздуми ще 50 днів завадило введенню жорстких санкцій США

2025-07-16 08:24

Внаслідок сильної спеки в великих містах Європи загинуло близько 2300 людей

2025-07-14 12:35

Еще новости в разделе "Політика"

Дональд Трамп підтвердив угоду з ЄС про забезпечення України сучасним озброєнням та боєприпасами

2025-07-25 09:29

Володимир Зеленський відреагував на масовані удари ворога одразу після переговорів у Стамбулі

2025-07-24 14:37

Переговори в Стамбулі: Володимир Зеленський затвердив склад української делегації

2025-07-23 16:47

Вступив у силу закон, який обмежує повноваження НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

2025-07-23 13:34
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Дональд Трамп підтвердив угоду з ЄС про забезпечення України сучасним озброєнням та боєприпасами 2025-07-25 09:29
Володимир Зеленський відреагував на масовані удари ворога одразу після переговорів у Стамбулі 2025-07-24 14:37
Переговори в Стамбулі: Володимир Зеленський затвердив склад української делегації 2025-07-23 16:47
Вступив у силу закон, який обмежує повноваження НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 2025-07-23 13:34