ВІЙНА В Україні Покровський напрямок знов став найгарячішою ділянкою фронту - ворог намагається розвинути наступ

2025-07-28 14:39

Ворожа армія мала певне просування на ділянці фронту в Донецькій області між містами Костянтинівка та Покровськ. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов в ефірі Суспільне.



"На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку - часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх", - зазначив він.



За словами Трегубова, напрямок Покровська - ключовий вектор російського наступу та ділянка фронту, де окупанти зосередили найбільше сил з метою спробувати обійти оборону міста зі сходу та взяти його в напівоточення.



"Але в цілому штурм міста не має зараз сенсу, бо росіяни вже вивчили, що буває, якщо штурмувати міста ось так в лоб. Незважаючи на всю ту силу, яка у них зараз є, повторити "м'ясні штурми", які були в Маріуполі та Бахмуті, в них все одно зараз людей не вистачить. Просто остаточно змарнують. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення", - розповів спікер ОСУВ Хортиця.