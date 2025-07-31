Курйози 29-річний китаєць встановив світовий рекорд, піднявши 144 кілограма середнім пальцем

2025-07-31 11:34

29-річний китаєць Лю Вейцян встановив світовий рекорд -йому вдалося підняти 144,45 кілограма середнім пальцем лівої руки. Цей результат офіційно зареєстрували як новий рекорд у Книзі Гіннеса.

Для рекорду спортсмен власноруч створив спеціальний пристрій - карабін, трос і шість важких металевих пластин. Вага була ретельно перевірена свідками перед спробою.

Підняти та втримати вантаж, еквівалентний вазі молодого чорного ведмедя, Лю Вейцян зміг на 10 секунд. Попередній рекорд у цій категорії він перевищив на шість кілограмів.

Це вже восьме досягнення китайського атлета, яке потрапило до Книги рекордів. Раніше він став рекордсменом за кількістю підтягувань на кільцях із вантажем різної ваги -від 18 до 45 кілограмів, а також за найважче підтягування в одному повторенні (109,2 кг).

Попри вражаючі досягнення, Лю залишається скромним. Він не прагне до слави й зізнається, що спорт для нього - це спосіб дисципліни та самоперевершення.

"Я в часи навчання в середній школі ніколи б не зміг уявити, що буду встановлювати світові рекорди" - каже Вейцян.

Спортсмен активно публікує відео тренувань у соцмережах і мотивує підписників досягати власних цілей.