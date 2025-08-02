Життя Справу про напад на журналіста в Києві закрили: поліція вважає, що ножове поранення Макаров завдав собі сам

2025-08-02 10:31

Кримінальне провадження щодо поранення журналіста в Києві закрили: поліція встановила, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі сам. Експертиза не виявила ДНК сторонніх осіб, а психіатричний висновок засвідчив, що потерпілий діяв у стані гострої реакції на стрес. Про це поінформував відділ комунікації поліції Києва.

Попри те, що у повідомленні не вказано ім'я потерпілого, мовиться про журналіста Юрія Макарова.

"Зі слів потерпілого, невідомий підійшов до нього та наніс удар ножем, унаслідок чого 69-річний журналіст отримав ножове поранення в область ребра та поранення руки. Потерпілого госпіталізували, а поліцейські негайно провели комплекс розшукових заходів та слідчих дій", - нагадали у повідомленні.

Тоді слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом умисного тілесного ушкодження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Зауважується, що правоохоронці ретельно відпрацювали усі відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент. Згодом дійшли висновку, що у момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд із заявником не було.

Також поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину - ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу. Як засвідчило експертне дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно.

Окрім того, потерпілий пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії.

Журналіст визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження після з’ясування усіх обставин закрито.

У заяві Суспільне висловило вдячність Національній поліції за професійність та ретельну роботу у встановленні всіх деталей.

"Ми просимо підтримки для Юрія Макарова - талановитого журналіста й автора проєктів, чиї роботи дивляться і будуть дивитися покоління українців. На його фізичний і психологічний стан вплинула війна та її наслідки. Юрій пройшов лікування, залишається на зв’язку з близькими людьми, друзями й колегами", - мовиться у повідомленні.