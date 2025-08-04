Скільки українських територій рашисти змогли захопити протягом липня

Ворожі війська за липень захопили 564 квадратних кілометрів українських територій - на вісім кілометрів більше, ніж у червні. Про це повідомляє інформаційний ресурс DeepState.
За словами експертів, рашисти намагаються втримати свій темп наступу на фронті.
Сумський та Покровський напрямки наразі є найбільш ефективними, оскільки на цих напрямках російським військам для досягнення успіху потрібно частіше атакувати.
"Найбільш проблемним напрямком є Новопавлівський, оскільки загарбники мають більше успіхів меншою кров’ю", - зазначили в DeepState.