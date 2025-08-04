ВІЙНА В Україні Скільки українських територій рашисти змогли захопити протягом липня

2025-08-04 10:27

Ворожі війська за липень захопили 564 квадратних кілометрів українських територій - на вісім кілометрів більше, ніж у червні. Про це повідомляє інформаційний ресурс DeepState.

За словами експертів, рашисти намагаються втримати свій темп наступу на фронті.

Сумський та Покровський напрямки наразі є найбільш ефективними, оскільки на цих напрямках російським військам для досягнення успіху потрібно частіше атакувати.

"Найбільш проблемним напрямком є Новопавлівський, оскільки загарбники мають більше успіхів меншою кров’ю", - зазначили в DeepState.

 

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Скільки українських територій рашисти змогли захопити протягом липня 2025-08-04 10:27
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