ВІЙНА В Україні Протягом доби зафіксовано 143 бойові зіткнення - найзапекліші бої тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках

2025-08-06 13:34

На фронті протягом доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Найзапекліші бої тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Про це 6 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що російські війська завдали два ракетні та 107 авіаційних ударів, скинули 147 керованих авіабомб і здійснили 5 731 обстріл, серед них 64 - із реактивних систем залпового вогню.

Для ураження позицій українських підрозділів та населених пунктів ворог використав 4 224 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Хлібороб (Сумська область), Ольгівка, Козацьке, Дар’ївка (Херсонська область).

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два артилерійські засоби, вісім районів зосередження живої сили та техніки, а також чотири пункти управління противника.

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 - із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Радьківка, Голубівка, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Сіверська. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 атаки агресора у районах населених пунктів Покровськ, Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Котлине, Новоекономічне, Муравка, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Дачне, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів в районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Зелений Гай, Зелене Поле, Новодарівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив безуспішну атаку в районі Темирівки.

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників в районі Степового та Плавнів.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців, зазнав втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.