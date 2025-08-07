Життя В Одеської області демонтували ще один пам’ятник Олександру Пушкіну

2025-08-07 08:26

У Болграді Одеської області демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

"Демонтаж провели відповідно до закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", а також на підставі наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Згідно з цим наказом, об’єкт визнано таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України", - йдеться в повідомленні.

Рішення про вилучення пам’ятника з публічного простору було ухвалено ще 11 вересня 2024 року виконавчим комітетом Болградської міської ради, тоді ж у громаді розпочали системну роботу з позбавлення публічного простору символів, пов’язаних із російською імперською спадщиною. Торік було також перейменовано парк, на території якого стояв пам’ятник Пушкіну - за результатами громадського обговорення депутати міської ради затвердили нову назву Болградський міський парк.

subscriber subscriber

Еще по теме

Працівника ТЦК Одеси спіймали на продажу незаконних відсрочок від мобілізації

2025-08-06 11:28

Укрзалізниця з 15 грудня скасовує деякі поїзди з Одеси до Києва та Харкова

2024-12-14 12:29

Після жорсткого вручення повісток в Одесі працівникам ТЦК почали видавати бодікамери

2023-02-20 09:37

Військова контррозвідка СБУ піймала в Одесі подружжя російських шпигунів

2022-12-09 08:26

Еще новости в разделе "Життя"

В Україні зафіксовані знеструмлення у дев’яти областях через негоду

2025-08-07 13:35

На Івано-Франківщині чиновниця передала сину майно держпідприємства на понад 184 млн грн

2025-08-07 12:30

В Одеської області демонтували ще один пам’ятник Олександру Пушкіну

2025-08-07 08:26

фото Національна опера України розпочинає 158-й театральний сезон - репертуар серпня

2025-08-06 10:29
Все статьи раздела "Життя"

Життя

В Україні зафіксовані знеструмлення у дев’яти областях через негоду 2025-08-07 13:35
На Івано-Франківщині чиновниця передала сину майно держпідприємства на понад 184 млн грн 2025-08-07 12:30
В Одеської області демонтували ще один пам’ятник Олександру Пушкіну 2025-08-07 08:26
фото Національна опера України розпочинає 158-й театральний сезон - репертуар серпня 2025-08-06 10:29