Життя В Одеської області демонтували ще один пам’ятник Олександру Пушкіну

2025-08-07 08:26

У Болграді Одеської області демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

"Демонтаж провели відповідно до закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", а також на підставі наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Згідно з цим наказом, об’єкт визнано таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України", - йдеться в повідомленні.

Рішення про вилучення пам’ятника з публічного простору було ухвалено ще 11 вересня 2024 року виконавчим комітетом Болградської міської ради, тоді ж у громаді розпочали системну роботу з позбавлення публічного простору символів, пов’язаних із російською імперською спадщиною. Торік було також перейменовано парк, на території якого стояв пам’ятник Пушкіну - за результатами громадського обговорення депутати міської ради затвердили нову назву Болградський міський парк.