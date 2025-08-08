Світ В Угорщині затримали чоловіка, який шукав кілера для замаху на прем'єра країни Орбана

2025-08-08 10:27

В Угорщині затримали чоловіка, який шукав в інтернеті "найкращого найманого вбивцю" для замаху на прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, повідомило місцеве видання Index.

Зазначається, що підозрюваний обіцяв заплатити виконавцю замовного вбивства політика у форинтах або будь-якій іншій валюті. Під час допиту затриманий визнав свою провину.

Слідча прокуратура Будапешта подала запит щодо взяття зловмисника під варту через "небезпеку повторного вчинення правопорушення". Чоловіка обвинувачують у підготовці до вбивства з обставинами, які обтяжують злочин.

