Спорт WBO зобов’язала Олександра Усика захистити свій титул проти Паркера

2025-08-09 11:33

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олівері прокоментував ситуацію з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком.

Олівері зазначив, що український боксер зобов’язаний провести захист свого пояса.

"Я хочу наголосити, що зобов’язаний суворо дотримуватися і забезпечувати виконання нормативної бази, що регулює діяльність Всесвітньої боксерської організації (WBO). У цьому випадку Усик повинен провести обов’язковий захист свого титулу проти Джозефа Паркера.

WBO належним чином повідомила всі сторони про початок переговорів і видала відповідний наказ. Якщо це не буде виконано, WBO розпочне процедуру призначення відкритих торгів відповідно до чинних правил", - заявив президент для World Boxing News.