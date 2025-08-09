WBO зобов’язала Олександра Усика захистити свій титул проти Паркера

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олівері прокоментував ситуацію з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком.
Олівері зазначив, що український боксер зобов’язаний провести захист свого пояса.
"Я хочу наголосити, що зобов’язаний суворо дотримуватися і забезпечувати виконання нормативної бази, що регулює діяльність Всесвітньої боксерської організації (WBO). У цьому випадку Усик повинен провести обов’язковий захист свого титулу проти Джозефа Паркера.
WBO належним чином повідомила всі сторони про початок переговорів і видала відповідний наказ. Якщо це не буде виконано, WBO розпочне процедуру призначення відкритих торгів відповідно до чинних правил", - заявив президент для World Boxing News.