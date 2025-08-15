Політика Що порадили європейські лідери Дональду Трампу перед початком переговорів на Алясці

2025-08-15 08:26

Європейські лідери під час онлайн-зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським, зайняли дуже активну позицію. Під час цієї розмови обговорювалася майбутня зустріч Трампа з російським диктатором путіним на Алясці, передає Axios.

Зокрема президент Франції Емманюель Макрон зайняв "дуже жорстку" позицію. Серед іншого, він сказав Трампу, що "зустріч -дуже велика поступка путіну".

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та генеральний секретар НАТО Марк Рютте були "дуже активними" під час розмови з Трампом, а прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні "порушила кілька слушних питань".

Президент Польщі Кароль Навроцький нагадав Трампу про Варшавську битву рівно 105 років тому, коли Польща воювала разом з українцями проти більшовиків на росії, сказав співрозмовник.