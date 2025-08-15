Політика В разі невдачі Трампа на Алясці європейські країни мають бути готовими підтримати мита США

2025-08-15 16:44

В разі невдачі американо-російських переговорів європейські країни мають бути готовими підтримати санкції і мита США щодо росії або покупців російської нафти. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg TV.

"Європейці повинні приєднатися до нас у наших санкціях. Вони повинні", - сказав він у середу.

За даними видання, йдеться про мита щодо Китаю, Індії та інших країн, які купують енергоносії на рф.

Бессент зазначив, що санкції щодо рф можуть бути посилені або ослаблені залежно від результату зустрічі президентів США і РФ на Алясці, яка відбудеться в п'ятницю. Водночас глава Мінфіну США зазначив, що обговорював ідею мит щодо покупців нафти з РФ країнами G7 раніше, проте не отримав підтримки.

"Я подивився на всіх лідерів за столом і запитав, чи готові всі за цим столом запровадити 200% вторинні мита щодо Китаю. І знаєте що? Усі ховали очі, їм різко захотілося дізнатися, яке взуття вони взули", - заявив він про зустріч G7, що відбулася раніше цього року в Канаді.