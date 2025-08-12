Життя Прохолодні ночі та справжня літня спека вдень - прогноз погоди на 12-13 серпня

2025-08-12 11:30

На Харківщині та Луганщині 12 серпня очікуються короткочасні дощі, на решті території України - суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Переважаючими північно-західними та північними потоками до нас поширюватиметься прохолодна повітряна маса, свіжий подих якої за малохмарної погоди відчуватиметься 12 серпня у більшості областей, крім південної частини країни і Закарпаття", - мовиться у повідомленні.

Особливо прохолодно буде вночі, надалі повітря прогріватиметься і до нас знову повертатиметься літня спека, дещо прохолодніше - лише на північному сході 13 серпня.

Так, температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 20-25°, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях 24-29°.

У Києві 12 серпня без опадів, температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року найвища температура в Києві 12 серпня була +36,1°С в 2010р., найнижча вночі +8,4°С в 1910 році.

У наступні дві доби по території України в нічні години 9-15°, на півдні, у вівторок і на південному сході країни - 14-20°.

Зокрема 13 серпня в Україні 23-29°, на Закарпатті та півдні країни очікується підвищення температури до 30-32°.