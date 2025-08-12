Економіка Український експорт до Німеччини впав, а імпорт зріс на 30,2%, до більш ніж 4,6 млрд євро

2025-08-12 12:27

Німецький експорт до України у першому півріччі збільшився майже на третину. Про це повідомляє ntv.

За попередніми даними Федерального статистичного управління, німецький експорт до України зріс на 30,2%, до понад 4,6 млрд євро.

Водночас український експорт до Німеччини впав на 4,5%, до трохи більше ніж 1,5 млрд євро.

За словами голови Комітету з питань східноєвропейських економічних відносин Катріни Клаас-Мюльхойзер, "підтримка та відновлення України залишаються центральними завданнями для європейської політики та бізнесу".

"Ми розглядаємо це як довгострокове зобов'язання перед майбутньою державою-членом ЄС, від якого виграють обидві сторони", - зазначила вона,

