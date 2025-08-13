ВІЙНА В Україні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський віддав важливий наказ по ситуації на Покровському напрямку

2025-08-13 08:24

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський виділив додаткові сили і засоби для виявлення та знищення російських диверсійних груп в районі Покровська. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у коментарі Укрінформу.

"На Покровському напрямку ворог здійснив ще 35 спроб потіснити наші підрозділи… Дотепер тривають три боєзіткнення", – розповів він.

За словами Ковальова, найбільша активність ворога спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

Він пояснив, що росіяни використовують перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагаються просочуватися малими групами через першу лінію позицій українських захисників.

"Рішенням головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони", – заявив Ковальов.

Напередодні ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення Азов Богдан Кротевич (позивний Тавр) звернувся до президента Володимира Зеленського із попередженням про надзвичайно складну бойову ситуацію, що виникла на лінії Покровськ-Костянтинівка.