Курйози На Закарпатті митники вилучили велику партію контрафактних іграшок та брелків Лабубу

2025-08-13 11:31

У Закарпатській області митники вилучили велику партію контрабандних товарів, повідомила регіональна митниця.

"Закарпатські митники виявили, що задекларований вантаж з дитячими іграшками та аксесуарами містить ознаки контрафактного товару на відому торговельну марку. Їх везли через українсько-словацький кордон у вантажівці на адресу волинського підприємця", – йдеться у повідомленні.

Відомство не називає, про які саме іграшки йде мова, але судячи оприлюднених фото, це Лабубу.

"7440 шт. м'яких іграшок, 8120 шт. брелків, 1140 шт. силіконових чохлів та 150 шт. чохлів для навушників, які переміщували на митну територію України з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, вилучено. Попередня загальна вартість вилученого товару перевищує півмільйона гривень", – додали митники.

Відносно підприємця з Волинської області складено протокол про порушення митних правил за статтею про переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності (ст. 476 Митного кодексу України).