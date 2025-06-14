Мир Іран оголосив про створення нового центру збагачення урану у відповідь на докориз боку МАГАТЕ

2025-06-14 13:34

Іран оголосив про створення нового центру збагачення урану у відповідь на рішення Міжнародного агентства з атомної енергії засудити Ісламську Республіку через ядерну програму, повідомляє Bloomberg.

В Організації з атомної енергії Ірану заявили, що новий об'єкт буде розташований у "безпечному місці", не розкриваючи його точного місця. Крім того, на вже існуючому заводі у Фордо замінять обладнання на сучасніше. Подальші заходи оголосять згодом.

Речник організації Бехруз Камальванді зазначив, що це означатиме "значне збільшення обсягів збагаченого урану". Тоді як відсутність інформації про новий об’єкт може свідчити про чергове порушення зобов’язань Ірану перед МАГАТЕ.

Раніше Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію у Відні, в якій засудили Іран за невиконання міжнародних зобов’язань, що може призвести до передачі справи до Ради безпеки ООН для поновлення санкцій.

Перед голосуванням посол Ірану в ООН Саїд Іравані заявив, що відповідь країни на засудження може включати "початок процесу виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", повідомляє IRNA.