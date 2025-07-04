Політика Президент Ірану оголосив про повне припинення співпраці Тегерана з МАГАТЕ

2025-07-04 14:39

Президент Ірану Масуд Пезешкіян оголосив про призупинення співпраці Тегерана з Міжнародним агентством з атомної енергії, передає Mehr News.

Пезешкіан затвердив закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ, котрий схвалив парламент Ірану. Законопроєкт також підтримала Рада вартових конституції Ірану.

Відповідно до ухваленої резолюції, інспектори МАГАТЕ не отримають доступу до ядерних об’єктів Ірану, якщо не буде гарантовано безпеку ядерних об'єктів країни та мирної ядерної діяльності. Гарантії має затвердити Вища рада національної безпеки Ірану.

Іран також розглядає можливість запровадження заборони на в’їзд генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі.

Після того, як Гроссі представив звіт, який в Ірані вважають політично вмотивованим, Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію проти Ірану, що стало першим звинуваченням у порушенні гарантійних зобов’язань з боку Ірану за майже 20 років.

Резолюцію ініціювала Британія, Франція та Німеччина за підтримки США. В Ірані різко розкритикували її та у відповідь анонсували створення нового ядерного об’єкта й модернізацію центрифуг на заводі у Фордо.

Як стверджують іранські аналітики, звіт Гроссі та подальша резолюція МАГАТЕ створили передумови для ізраїльського нападу 13 червня, внаслідок якого загинули кілька іранських ядерних науковців і високопосадовців.

Після атаки на ядерний об’єкт у Натансі глава МАГАТЕ не засудив напад, що, за твердженнями Ірану, є порушенням міжнародного права. Також Гроссі не засудив авіаудари США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанс і Ісфахан.