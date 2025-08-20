Політика Володимир Зеленський анонсував гарантії безпеки для України після завершення війни

2025-08-20 09:35

У Вашингтоні принаймні два дні триватиме робота над створенням гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграм.

"Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки", – написав він.

За словами Зеленського, сьогодні продовжиться координація на рівні лідерів, будуть обговорення, готуються відповідні формати.

"Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", – резюмував український лідер.

Раніше Зеленський назвав головні принципи гарантій безпеки для України. На його думку, ці гарантії будуть оформлені впродовж семи-десяти робочих днів.