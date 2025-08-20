Життя В Україні стрімко зростає кількість випадків COVID - за тиждень показник збільшився в три рази

2025-08-20 08:24

В Україні за тиждень зареєстрували 3 540 випадків COVID-19, що утричі більше, ніж тижнем раніше. Однак показники суттєво нижчі порівняно з минулим роком - тоді щотижнево фіксували до 15 тисяч хворих. Про це у телеефірі повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

"За останній тиждень ми зареєстрували 3 540 випадків захворювання на COVID-19. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то зростання втричі, але якщо порівнювати з попереднім роком, то тоді за тиждень ми реєстрували понад 10 (тисяч - ред.), навіть до 15 тисяч випадків захворювання. В цьому році ми поки маємо значно нижчі показники захворюваності на COVID-19", - зазначив він.

За словами Даниленкпа, серед основних причин захворюваності в українських громадян є: зниження рівня імунітету - як поствакцинального, так і після перенесеного захворювання, міграція та активні подорожі, недотримання заходів індивідуального захисту та поява нових варіантів вірусу.

"Ми реєструємо на території України нові штами вірусу - це Stratus і вже є два випадки Nimbus", - повідомив він.

Чиновник додав, що нові штами характеризуються підвищеною здатністю до поширення серед населення, проте вони не викликають тяжчого перебігу захворювання.

"Можуть бути ускладнення, особливо в груп ризику, але в цілому нові штами не призводять до тяжчого перебігу захворювання. В переважній більшості випадків клініка обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів, фактично вона схожа з класичною клінікою COVID-19. Можливо, в деяких випадках спостерігаються такі симптоми, як сиплість голосу, біль у горлі, але в цілому клініка схожа", - запевнив Даниленко.

За його словами, нові штами вірусу характеризуються тим, що легше поширюються серед дітей та молоді саме у вигляді легких і безсимптомних форм, що теж є однією з причин легшого і швидшого поширення серед населення.