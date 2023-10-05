Жизнь За неделю ковидом заболели более 4 тысяч украинцев, среди них 302 ребенка - главный санврач

2023-10-05 19:15

За последнюю неделю было подтверждено более 4 тысяч случаев заболеваемости ковидом, а неделей ранее регистрировали лишь 2,5 тысячи случаев. Об этом в эфире единого марафона рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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«С июня этого года ВОЗ сняла статус пандемии ковида, сняла статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но заявила, что ковид будет оставаться определенный промежуток времени общей проблемой сферы здравоохранения. Сейчас мы наблюдаем стабильный, базовый рост заболеваемости ковидом. За последнюю неделю было подтверждено более 4 тысяч случаев заболеваемости именно ковидом. Неделей ранее регистрировали лишь 2,5 тысячи случаев», - сказал Игорь Кузин.

Детали

Он уточнил, что такой рост свидетельствует о начале эпидемиологического сезона и рост заболеваемости прогнозируется до конца ноября. После того будут ждать роста заболеваемости гриппом, что традиционно для зимы.

Негативной тенденцией этого года Игорь Кузин назвал то, что ковидом стали чаще болеть дети до 17 лет.

Больше всего больных детей регистрируют в Николаевской, Винницкой и Харьковской областях. Всего ковидом за последнюю неделю заболели 302 ребенка.

Также растет число смертельных случаев. Если летом регистрировали лишь единичные случаи, то за последнюю неделю летальность выросла до 9 случаев. Всем умершим было более 65 лет.