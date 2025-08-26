Світ Створено роботизований одяг, який допомагає людям відновитися після інсульту та тяжких травм

2025-08-26 14:45

Дослідники Гарвардського університету представили інноваційний пристрій, схожий на жилет, який допомагає людям із хворобами опорно-рухової системи або тим, хто відновлюється після інсульту. Про це повідомляє Popular Science.

Розробку називають "роботом, який потрібно носити". Пристрій виконаний із тканини, виглядає як жилет із довгими рукавами та живиться від акумулятора. Під пахвами розташовані надувні актуатори, які змінюють об’єм залежно від руху користувача. Керування відбувається завдяки датчикам та алгоритмам машинного навчання, які відрізняють свідомі рухи від випадкових.

"Технологія досить проста за своєю суттю. Це сорочка з надувними, схожими на повітряні кульки, актуаторами (виконавчими механізмами) під пахвою. Під тиском куля допомагає користувачеві протидіяти гравітації та підіймати верхню частину руки та плече" – пояснив професор Гарварду Томаззо Проєтті.

Остання модель здатна обчислювати мінімальний тиск для підтримки кінцівки, що робить рухи більш природними. У тестуванні пристрій показав точність у 94% випадків, тоді як попередня версія – лише 32%.

Розробку вже випробували на п’ятьох пацієнтах, які пережили інсульт, та чотирьох із бічним аміотрофічним склерозом. Результати свідчать, що такий "жилет-робот" може стати важливим інструментом у фізичній терапії й допомогти людям із тяжкими порушеннями відновити базові навички – наприклад, чистити зуби чи тримати склянку.