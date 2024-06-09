Политика У Зеленского объяснили, почему путин начал носить бронежилет

2024-06-09 12:30

Для окружение Путина цена войны растет.

Российский президент Владимир Путин начал надевать бронижилет на фоне "больших процессов перемен", происходящих в стране.

Об этом рассказал советник ОП Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Людей будут изолировать, арестовывать, кого-то будут куда-то отправлять в ссылку и т.д. Цена войны для окружения Путина все больше и больше растет", — говорит Подоляк.

Он добавляет, что оцепление Путина со временем будет понимать, что цена войны слишком высока для них лично, в частности, для их детей, тогда у него все больше рисков появляется во внутреннем пространстве.

"Кроме того, не забываем, что Путин отдает себе отчет – "красных линий" не существует. Война постепенно переходит на территорию, куда он точно не думал ее привести. Он привел войну к себе домой. Это очень и очень хорошо. Рано или поздно, люди на территории России осознают, что этот субъект полностью голый, независимо от бронежилетов", — резюмировал Подоляк.

Напомним, президент РФ Владимир Путин оговорился, что российские войска теряют в Украине около 20 тысяч солдат ежемесячно.